Події

22:20 25.01.2024

Російська армія двічі за день обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

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Російська армія двічі за день обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

Російські окупаційні війська протягом дня двічі атакували Нікопольський район, зафіксовано пошкодження шести приватних будинків, а також ліній газо- та електропостачання, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Дві атаки протягом дня. Вранці росіяни здійснили обстріл населеного пункту Марганецької громади зі ствольної артилерії. По обіді артилерією атакували Нікополь", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За його даними, люди залишилися неушкодженими, "понівечено шість приватних будинків, лінія газо- та електромережі".

"У межах інших громад району день минув без обстрілів", - додав Євтушенко.

Теги: #україна #обстріли #нікополь

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