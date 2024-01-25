Російська армія двічі за день обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

Російські окупаційні війська протягом дня двічі атакували Нікопольський район, зафіксовано пошкодження шести приватних будинків, а також ліній газо- та електропостачання, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Дві атаки протягом дня. Вранці росіяни здійснили обстріл населеного пункту Марганецької громади зі ствольної артилерії. По обіді артилерією атакували Нікополь", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За його даними, люди залишилися неушкодженими, "понівечено шість приватних будинків, лінія газо- та електромережі".

"У межах інших громад району день минув без обстрілів", - додав Євтушенко.