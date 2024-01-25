Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

Уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, повідомляє видання Novinite.

"Відповідно до рішення Єврокомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою. Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного прихистку для тих, хто рятується від військових дій.

За даними Міжнародної організації міграції станом на вересень 2023 року, у Болгарії перебуває 1 млн 653 тис. українців, понад 165 тис. із них отримали статус "тимчасового захисту".