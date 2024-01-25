Події

18:31 25.01.2024

Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

1 хв читати
Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

Уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, повідомляє видання Novinite.

"Відповідно до рішення Єврокомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою. Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного прихистку для тих, хто рятується від військових дій.

За даними Міжнародної організації міграції станом на вересень 2023 року, у Болгарії перебуває 1 млн 653 тис. українців, понад 165 тис. із них отримали статус "тимчасового захисту".

Теги: #захист #українці #болгарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 25.01.2024
Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

14:09 23.01.2024
Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна - ЗМІ

Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна - ЗМІ

14:55 18.01.2024
Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року

Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року

20:27 17.01.2024
Болгарія шукає фінансування за кордоном для передання Україні БТРів

Болгарія шукає фінансування за кордоном для передання Україні БТРів

20:55 14.01.2024
Насамперед потрібно розмінувати Чорне море та захистити портову інфраструктуру - Свириденко

Насамперед потрібно розмінувати Чорне море та захистити портову інфраструктуру - Свириденко

19:15 14.01.2024
Лубінець закликав міжнародну спільноту терміново консолідувати зусилля для повернення в Україну депортованих у РФ українців

Лубінець закликав міжнародну спільноту терміново консолідувати зусилля для повернення в Україну депортованих у РФ українців

19:02 13.01.2024
Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

02:19 13.01.2024
ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних, значна частина продукції йде в Україну

ВПК Болгарії працює цілодобово без вихідних, значна частина продукції йде в Україну

16:43 12.01.2024
Четверо українських моряків перебувають у полоні в хуситів - Зеленський

Четверо українських моряків перебувають у полоні в хуситів - Зеленський

10:05 11.01.2024
Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

ОСТАННЄ

Ексдепутатам ОПЗЖ висунули підозру в розкраданні 32 суден торговельного флоту України на суму понад 80 млн грн - СБУ

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

ЄС і Литва виділили EUR15,5 млн на бомбосховища у школах України

Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ закликала до більш рішучих дій для порятунку дітей із російського полону

Новий голова ОБСЄ Борг анонсував візит до Києва

На Миколаївщині знищено ворожу авіаракету Х-59 - ОК "Південь"

Міністри оборони Польщі та Німеччини обговорили співпрацю в рамках НАТО з упором на ефективну допомогу Україні

Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА