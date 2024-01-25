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14:31 25.01.2024

Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

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Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина взяла участь в установчому засіданні з початку оцінки відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу.

"У межах підготовки до початку безпосередніх переговорів про вступ до ЄС, Україна розпочинає скринінг законодавства та сформує дорожні карти у сферах: верховенства права, свободи руху осіб (юстиція, свобода, безпека), реформа державного управління", - йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єрки.

Зазначається, що під час установчого засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу, що є одним із ключових етапів переговорного процесу.

Зокрема ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств і Єврокомісії в межах скринінгу, підтверджено передання українській стороні офіційних матеріалів (guidance) для підготовки.

У свою чергу українська сторона представила бачення національної переговорної архітектури.

"Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #єс #законодавство #скринінг

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