Повідомлено про підозру директору ПП в Києві, який поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства в Києві, який поставив Збройним силам України неякісний одяг на 25 млн грн, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в четвер.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у Києві на постачання зимового форменого одягу для захисників України. Грошові кошти для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено рішеннями КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

"Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

Унаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків.