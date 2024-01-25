Події

12:59 25.01.2024

ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

2 хв читати
ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про становище дітей України, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"ПАРЄ щойно одноголосно ухвалила резолюцію про становище дітей України - 85 голосів за! Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), що Асамблея ухвалила минулого квітня, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей. Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", - написала парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці в четвер.

Особлива увага в документі приділяється підтримці внутрішньо переміщених осіб (ВПО): Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Резолюція також підтримала ініціативу Bring Kids Back UA і створення Міжнародної коаліції країн із повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В ухваленій резолюції ПАРЄ закликала ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, які визнавали б депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей злочином геноциду.

Водночас у ній міститься заклик до країн-членів інформувати компетентні органи України про перетин кордону громадянами Росії, які незаконно всиновили або встановили опікунство над українською дитиною, запровадити й забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ і РБ, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей.

ПАРЄ також закликала оцінити участь представників ЗМІ в пропагандистських кампаніях, організованих РФ і РБ щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Крім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення ad hoc комітету, який дасть змогу парламентаріям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували.

Теги: #діти #резолюція #парє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:56 24.01.2024
ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

17:41 24.01.2024
Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

15:48 24.01.2024
Протоколи лікування з дитячої онкології, що використовуються в Україні, застаріли - думка

Протоколи лікування з дитячої онкології, що використовуються в Україні, застаріли - думка

15:35 24.01.2024
БФ "Краб" у 2023 р. надав допомогу онкохворим дітям майже на 3 млн грн

БФ "Краб" у 2023 р. надав допомогу онкохворим дітям майже на 3 млн грн

22:02 22.01.2024
Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

14:18 22.01.2024
ПАРЄ в четвер за онлайн-участі Зеленської проведе дебати про становище українських дітей

ПАРЄ в четвер за онлайн-участі Зеленської проведе дебати про становище українських дітей

13:59 22.01.2024
ПАРЄ обрала нового президента

ПАРЄ обрала нового президента

18:45 21.01.2024
ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

09:43 18.01.2024
Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

18:16 17.01.2024
Міжнародна конференція з повернення українських дітей, депортованих РФ, відбудеться в Латвії - Кондратюк

Міжнародна конференція з повернення українських дітей, депортованих РФ, відбудеться в Латвії - Кондратюк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ відкрила справу за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

СБУ затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України і наводив російські ракети на Харків

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів та 59 артсистем противника

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

ОСТАННЄ

У Кривому Розі невідомий із гранатомета вистрілив у багатоповерхівку, постраждалих немає

На Львівщині від вибуху гранати поранені двоє людей

На ліквідації наслідків нічних атак дронів на Одесу працювали 5 екіпажів ТЧХУ

НАБУ оголосило в розшук трьох підозрюваних у справі завдання збитків "Укренерго"

УЦОЯО затвердив характеристики предметних тестів НМТ-2024 і схеми нарахування балів

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 житлових будинків - міськрада

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

Омбудсмен: Не можна стверджувати, що в Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, були військовополонені, це мають з'ясувати міжнародні експерти

СБУ відкрила справу за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА