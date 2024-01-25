ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про становище дітей України, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"ПАРЄ щойно одноголосно ухвалила резолюцію про становище дітей України - 85 голосів за! Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), що Асамблея ухвалила минулого квітня, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей. Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду", - написала парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці в четвер.

Особлива увага в документі приділяється підтримці внутрішньо переміщених осіб (ВПО): Асамблея закликає держави-члени посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Резолюція також підтримала ініціативу Bring Kids Back UA і створення Міжнародної коаліції країн із повернення українських дітей, а також привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В ухваленій резолюції ПАРЄ закликала ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, які визнавали б депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей злочином геноциду.

Водночас у ній міститься заклик до країн-членів інформувати компетентні органи України про перетин кордону громадянами Росії, які незаконно всиновили або встановили опікунство над українською дитиною, запровадити й забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ і РБ, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до депортації українських дітей.

ПАРЄ також закликала оцінити участь представників ЗМІ в пропагандистських кампаніях, організованих РФ і РБ щодо депортованих українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Крім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення ad hoc комітету, який дасть змогу парламентаріям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували.