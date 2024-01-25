В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 житлових будинків - міськрада

В Одесі тривають роботи з фіксування пошкоджень після вечірньої атаки "Шахедів", повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Станом на 11:00 в Хаджибейському районі пошкодження зафіксовані в двох будинках (29 вікон в 21 квартирі). В Приморському районі міста зафіксовано пошкодження освітнього закладу, 156 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для жителів пошкоджених будинків і комунальників.

Муніципальна варта забезпечує охорону правопорядку.