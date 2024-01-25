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11:43 25.01.2024

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

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У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

В Україні в п'ятницю, 26 січня, вночі очікується помірний, удень невеликий мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни місцями налипання мокрого снігу, у південно-східній частині місцями ожеледиця.

В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Одеській місцями на Вінниччині та Житомирщині пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. Вдень в Одеській області та в Криму 1-6° тепла.

У Карпатах сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві в ніч на п'ятницю помірний, удень 26 січня невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 26 січня в Києві було зафіксовано 1975 року, вона становила 6,7° тепла, найнижчу вночі - 22,4° морозу 1891 року.

У суботу, 27 січня, в Україні очікується невеликий, у західних областях помірний сніг, мокрий сніг. Удень на Закарпатті та на півдні країни - мокрий сніг із дощем.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу. Вночі в західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині та Закарпатті 0-5° тепла.

У Карпатах сніг, температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві в суботу невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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