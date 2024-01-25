СБУ затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України і наводив російські ракети на Харків

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Харкові учасника російського хакерського угруповання "Народна сyberармія РФ", підконтрольного Федеральній службі безпеки РФ, його затримано.

Як повідомляється на сайті СБУ, зловмисник коригував ворожий вогонь по місту і готував кібератаки на сайти українських органів влади.

"За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня. Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того хакер виконував завдання фсб щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, фахівець у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот. "Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до фсб через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей", - повідомляють на сайті спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, затриманому 18 років. "За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям зловмисник заявив, що нічого "поганого він хотів", а просто став жертвою російської пропаганди.