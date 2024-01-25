Події

09:45 25.01.2024

За час повномасштабної війни загинули щонайменше 25 представників духовного персоналу - Держетнополітики

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За час повномасштабної війни загинули щонайменше 25 представників духовного персоналу - Держетнополітики

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті повідомляють про загибель щонайменше 25 представників духовного персоналу через воєнні дії з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з повідомленням пресслужби Держетнополітики з посиланням на проєкт "Релігія в огні", станом на сьогодні зафіксовано руйнування понад 500 релігійних споруд, 9% із яких знищено повністю, а 16% зазнали таких руйнувань, що їх уже неможливо відремонтувати.

"Найбільше від російської агресії постраждали церкви, пов'язані з Московським патріархатом, - принаймні 143 знищено або пошкоджено", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #релігія

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