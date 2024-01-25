Окупанти за добу обстріляли з мінометів шість сіл Шосткинського району, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли з використанням мінометів шість сіл Шосткинського району Сумської області за минулу добу, одне з них двічі, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер уранці.

"Фотовиж – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Чуйківка – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Улиця – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Зноб-Трубчевська – три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Марчихина Буда – два обстріли: шість приходів, ймовірно міномет 120 мм. Руденка – два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляють. Загалом за добу нараховано сім обстрілів (17 вибухів).