Події

09:41 25.01.2024

Окупанти за добу обстріляли з мінометів шість сіл Шосткинського району, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти за добу обстріляли з мінометів шість сіл Шосткинського району, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли з використанням мінометів шість сіл Шосткинського району Сумської області за минулу добу, одне з них двічі, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер уранці.

"Фотовиж – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Чуйківка – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Улиця – два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Зноб-Трубчевська – три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Марчихина Буда – два обстріли: шість приходів, ймовірно міномет 120 мм. Руденка – два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляють. Загалом за добу нараховано сім обстрілів (17 вибухів).

 

Теги: #північ #обстріли

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