У Чорному морі на чергуванні 4 ворожі кораблі, з них 2 носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Чотири кораблі російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, з них два - носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом вісім ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України станом на 8:00 четверга.

Ще один ворожий корабель перебуває на чергуванні в Азовському морі, але він не є ракетоносієм.

Два російські кораблі також перебувають на бойовому чергуванні в Середземному морі, з них один носій "Калібрів" загальним залпом вісім ракет.

Окупованим Керч-Єнікальським каналом в інтересах РФ за добу пройшло 14 суден у бік Чорного моря (з них два пішли далі в бік Босфору) і 11 - у бік Азовського (з них один прямував із Босфору).

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - ідеться в повідомленні.