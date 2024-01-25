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08:58 25.01.2024

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів та 59 артсистем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів та 59 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 30 танків, 42 бронемашини, 59 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 35 безпілотників, дві крилаті ракети, 43 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє дані про втрати противника Генштаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24, орієнтовно, склали: особового складу - близько 379610 (+950) осіб, танків - 6257 (+30), бойових броньованих машин - 11621 (+42), артилерійських систем - 9067 (+59), РСЗВ – 972 (+1), засоби ППО – 660 (+1), літаків – 331 (+0), гелікоптерів – 324 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35), крилаті ракети - 1844 (+2), кораблі / катери - 23 (+0), підводні човни - 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39), спеціальна техніка - 1420 (+4)", - зазначено у зведенні.

 

Теги: #зведення #втрати_ворога

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