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03:31 25.01.2024

РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

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РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

 РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є потрапляння в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків, відомо про двох потерпілих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 25 січня.

"Російські терористи двічі атакували Одесу ударними дронами. Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО з відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється", - додав Кіпер.
 

Теги: #атака #україна #одеса

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