РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є потрапляння в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків, відомо про двох потерпілих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 25 січня.

"Російські терористи двічі атакували Одесу ударними дронами. Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО з відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється", - додав Кіпер.

