США планують у лютому запустити до Місяця новий посадковий апарат

Запуск до Місяця нового американського посадкового апарата Nova-C планують здійснити не раніше середини лютого, повідомило NASA.

Як корисне навантаження апарат нестиме п'ять науково-дослідних приладів NASA. Запуск планують здійснити за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Місячний посадковий модуль, створений компанією Intuitive Machines, наприкінці лютого має здійснити посадку за 300 км від Південного полюса Місяця.

У разі успішної місії Nova-C стане першим приватним американським апаратом, який здійснив посадку на Місяці.

У січні американський приватний місячний посадковий модуль Peregrine компанії Astrobotic Technology через вихід з ладу рухової системи не зміг здійснити посадку на поверхню природного супутника Землі. Невдала американська приватна місячна місія пробула в космосі понад 10 днів. Космічний апарат у результаті був спрямований до Землі, де 18 січня згорів під час входження в щільні шари атмосфери.

Peregrine мав стати першим комерційним місячним посадковим модулем і першим американським посадковим модулем, який здійснив посадку на Місяць, більш ніж за 50 років.