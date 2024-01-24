Події

21:04 24.01.2024

США планують у лютому запустити до Місяця новий посадковий апарат

1 хв читати

Запуск до Місяця нового американського посадкового апарата Nova-C планують здійснити не раніше середини лютого, повідомило NASA.

Як корисне навантаження апарат нестиме п'ять науково-дослідних приладів NASA. Запуск планують здійснити за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Місячний посадковий модуль, створений компанією Intuitive Machines, наприкінці лютого має здійснити посадку за 300 км від Південного полюса Місяця.

У разі успішної місії Nova-C стане першим приватним американським апаратом, який здійснив посадку на Місяці.

У січні американський приватний місячний посадковий модуль Peregrine компанії Astrobotic Technology через вихід з ладу рухової системи не зміг здійснити посадку на поверхню природного супутника Землі. Невдала американська приватна місячна місія пробула в космосі понад 10 днів. Космічний апарат у результаті був спрямований до Землі, де 18 січня згорів під час входження в щільні шари атмосфери.

Peregrine мав стати першим комерційним місячним посадковим модулем і першим американським посадковим модулем, який здійснив посадку на Місяць, більш ніж за 50 років.

Теги: #nasa #spacex

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 03.01.2024
SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

20:04 23.12.2023
SpaceX перенесла на добу запуск ракети із супутниками бундесверу

SpaceX перенесла на добу запуск ракети із супутниками бундесверу

07:27 21.12.2023
SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

18:43 13.10.2023
Зонд NASA стартував до астероїда Психея

Зонд NASA стартував до астероїда Психея

06:37 10.10.2023
NASA повідомляє про можливий витік із радіатора російського модуля "Наука" на МКС

NASA повідомляє про можливий витік із радіатора російського модуля "Наука" на МКС

20:07 02.09.2023
Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад

Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад

10:40 01.09.2023
NASA оприлюднило фото можливого місця аварії російської станції "Луна-25"

NASA оприлюднило фото можливого місця аварії російської станції "Луна-25"

19:48 27.08.2023
SpaceX Crew-7 успішно пристикувався до МКС

SpaceX Crew-7 успішно пристикувався до МКС

19:35 26.07.2023
SpaceX у четвер запустить на орбіту найважчий у світі комерційний супутник зв'язку - ЗМІ

SpaceX у четвер запустить на орбіту найважчий у світі комерційний супутник зв'язку - ЗМІ

09:05 15.07.2023
SpaceX знову перенесла запуск своєї ракети з новою партією інтернет-супутників Starlink

SpaceX знову перенесла запуск своєї ракети з новою партією інтернет-супутників Starlink

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 10 осіб

Понад 8000 українців перебувають у російському полоні, включно з цивільними - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Гірнику збільшилася до 9, серед них двоє дітей - поліція

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, противник завдав 53 авіаудари

Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

У ЄС створили "Альянс європейських портів" для боротьби з наркотрафіком

Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Неякісні проєктування та будівництво спричинили деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - попередні висновки

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

Данія виділить понад $13 млн для зміцнення кіберзахисту України

Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА