У ЄС створили "Альянс європейських портів" для боротьби з наркотрафіком

Для боротьби зі зростаючим наркотрафіком через морські та річкові порти Євросоюзу засновано спеціальну структуру "Альянс європейських портів", повідомили в середу в Єврокомісії.

"Запуск "Альянсу європейських портів" відбувається на тлі того, як кримінальні мережі в пошуках прибутку використовують крайні форми насильства, корупцію і залякування", - ідеться в прес-релізі Єврокомісії.

"Вилучення кокаїну в ЄС сягнули рекордного рівня: останніми роками щорічно вилучається понад 300 тонн. Лише в бельгійському порту Антверпен-Брюгге 2023 року влада вилучила 121 метричну тонну кокаїну, що на 10% більше, ніж попереднього року", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що на частку портів припадає 75% обсягів зовнішньої торгівлі ЄС і 31% обсягів його внутрішньої торгівлі.

Таким чином, порти особливо вразливі для контрабанди наркотиків. Злочинці використовують порти для організації пропуску контейнерів з нелегальними товарами в ЄС. 70% вилучень наркотиків, вироблених митницею, відбувається в портах.

"Альянс європейських портів" покликаний об'єднати зусилля держав-членів ЄС, портової влади, асоціацій бізнесу, спеціалізованих агентств ЄС (включно з Європолом, Євроюстом, Європейською прокуратурою), митних і правоохоронних органів у боротьбі зі злочинним обігом наркотиків. Він діятиме за допомогою впровадження міжнародних і європейських стандартів безпеки.

Державно-приватне партнерство буде щорічно зустрічатися на рівні міністрів для виявлення проблем, визначення стратегічних пріоритетів та обміну інформацією.