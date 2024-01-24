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21:02 24.01.2024

У ЄС створили "Альянс європейських портів" для боротьби з наркотрафіком

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Для боротьби зі зростаючим наркотрафіком через морські та річкові порти Євросоюзу засновано спеціальну структуру "Альянс європейських портів", повідомили в середу в Єврокомісії.
"Запуск "Альянсу європейських портів" відбувається на тлі того, як кримінальні мережі в пошуках прибутку використовують крайні форми насильства, корупцію і залякування", - ідеться в прес-релізі Єврокомісії.
"Вилучення кокаїну в ЄС сягнули рекордного рівня: останніми роками щорічно вилучається понад 300 тонн. Лише в бельгійському порту Антверпен-Брюгге 2023 року влада вилучила 121 метричну тонну кокаїну, що на 10% більше, ніж попереднього року", - зазначено в повідомленні.
Зазначається, що на частку портів припадає 75% обсягів зовнішньої торгівлі ЄС і 31% обсягів його внутрішньої торгівлі.
Таким чином, порти особливо вразливі для контрабанди наркотиків. Злочинці використовують порти для організації пропуску контейнерів з нелегальними товарами в ЄС. 70% вилучень наркотиків, вироблених митницею, відбувається в портах.
"Альянс європейських портів" покликаний об'єднати зусилля держав-членів ЄС, портової влади, асоціацій бізнесу, спеціалізованих агентств ЄС (включно з Європолом, Євроюстом, Європейською прокуратурою), митних і правоохоронних органів у боротьбі зі злочинним обігом наркотиків. Він діятиме за допомогою впровадження міжнародних і європейських стандартів безпеки.
Державно-приватне партнерство буде щорічно зустрічатися на рівні міністрів для виявлення проблем, визначення стратегічних пріоритетів та обміну інформацією.

Теги: #наркотики #порти

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