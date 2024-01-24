Події

18:43 24.01.2024

Неякісні проєктування та будівництво спричинили деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - попередні висновки

2 хв читати
Неякісні проєктування та будівництво спричинили деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - попередні висновки

Причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки, про що свідчать попередні висновки Науково-дослідної судово-експертної установи.

"Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями "Деміївська" - "Либідська"", - ідеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА) в середу.

"У висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", - сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється у пресрелізі, експерти також дійшли висновку, що "КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю та що "зупинка руху поїздів по цій ділянці була своєчасною". "Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи", - зазначено в повідомленні.

Як наголошується, це попередні висновки, адже експертне дослідження триває. Воно проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями "Деміївська" та "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, це сталося у зв'язку з розгерметизацією тунелю і появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену. Передбачається, що відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро можуть тривати до шести місяців.

Теги: #метро #експертиза #тунель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 15.01.2024
Аварія на "синій" гілці метро виникла через авральне будівництво у 2010 році, - нардеп Бондарєв повідомив, коли відновиться рух поїздів

Аварія на "синій" гілці метро виникла через авральне будівництво у 2010 році, - нардеп Бондарєв повідомив, коли відновиться рух поїздів

12:27 19.12.2023
Виконання робіт із посилення опор мосту київського метро не вплине на роботу "червоної" гілки - КМДА

Виконання робіт із посилення опор мосту київського метро не вплине на роботу "червоної" гілки - КМДА

09:36 19.12.2023
КМДА: За першу добу пасажирам, змушеним здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тис. поїздок

КМДА: За першу добу пасажирам, змушеним здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тис. поїздок

18:44 18.12.2023
У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" проводять геологічні дослідження

У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" проводять геологічні дослідження

16:58 18.12.2023
КМДА: Перегін між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планують закривати на час планового ремонту

КМДА: Перегін між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планують закривати на час планового ремонту

10:16 13.12.2023
Проводяться слідчі дії в Київському метрополітені, "Метробуді" та структурах КМДА у зв'язку з затопленням тунелю метро

Проводяться слідчі дії в Київському метрополітені, "Метробуді" та структурах КМДА у зв'язку з затопленням тунелю метро

07:22 13.12.2023
У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

21:47 09.12.2023
Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

Між станціями метро "Деміївська-Либідська" можуть запустити "човниковий рух" поїздів

13:12 09.12.2023
Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

Закриті станції Київського метро використовуватимуть як укриття під час повітряної тривоги - комісія

10:05 09.12.2023
У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

У Києві у зв'язку із закриттям кількох станцій метро внесуть зміни в організацію дорожнього руху - глава МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 10 осіб

Понад 8000 українців перебувають у російському полоні, включно з цивільними - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

Данія виділить понад $13 млн для зміцнення кіберзахисту України

Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки

"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Шмигаль: Є домовленість зі Словаччиною про постачання броньованих екскаваторів і машин для розмінування

Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати 589,6 млн грн бюджету Держкіно на потреби Сил оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА