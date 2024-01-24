Неякісні проєктування та будівництво спричинили деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - попередні висновки

Причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" є неякісне проєктування та будівництво ділянки, про що свідчать попередні висновки Науково-дослідної судово-експертної установи.

"Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями "Деміївська" - "Либідська"", - ідеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА) в середу.

"У висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", - сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється у пресрелізі, експерти також дійшли висновку, що "КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю та що "зупинка руху поїздів по цій ділянці була своєчасною". "Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи", - зазначено в повідомленні.

Як наголошується, це попередні висновки, адже експертне дослідження триває. Воно проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями "Деміївська" та "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, це сталося у зв'язку з розгерметизацією тунелю і появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену. Передбачається, що відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро можуть тривати до шести місяців.