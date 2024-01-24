Події

18:03 24.01.2024

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

2 хв читати
Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України не має достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважає, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю і безпеці полонених.

"Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", - йдеться в заяві.

У ГУР наголосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. Також зазначається, що безпеку українських захисників, згідно з домовленостями, мала забезпечити російська сторона.

"Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається і авіаційним, і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених", - заявили в розвідці.

Також зазначається, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, оскільки в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

"Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - заявили в ГУР.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Бєлгородській області РФ уранці в середу літака Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили до Бєлгородської області для обміну, й дев'ятьма росіянами - членами екіпажу та особами, які супроводжували полонених.

"Українська правда" з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомила, що військово-транспортний літак Іл-76, який упав у РФ, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Поінформоване джерело, близьке до Міноборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що російський літак Іл-76 було збито на зльоті, не уточнивши можливу присутність на борту українських полонених.

Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили, що з'ясовують інформацію про падіння літака.

"Наразі в нас немає інформації. Щойно з'ясуємо достовірну інформацію, ми інформуватимемо і комунікуватимемо", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Генштабі ЗСУ.

Теги: #заява #іл_76 #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 24.01.2024
У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

13:16 24.01.2024
Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

13:04 24.01.2024
Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

12:28 24.01.2024
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

17:04 19.01.2024
Атаки по окупантах у Криму триватимуть - Буданов

Атаки по окупантах у Криму триватимуть - Буданов

09:37 17.01.2024
У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

У РФ учасники руху опору спалили кілька релейних шаф на залізниці - ГУР

11:08 15.01.2024
Сили опору підірвали автомобіль з окупантами в Мелітополі - ГУР

Сили опору підірвали автомобіль з окупантами в Мелітополі - ГУР

15:17 05.01.2024
Спецназ ГУР МО провів операцію в Бєлгородській області РФ, окупанти зазнали втрат

Спецназ ГУР МО провів операцію в Бєлгородській області РФ, окупанти зазнали втрат

13:26 31.12.2023
ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

19:55 26.12.2023
Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 10 осіб

Понад 8000 українців перебувають у російському полоні, включно з цивільними - Координаційний штаб

У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Неякісні проєктування та будівництво спричинили деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - попередні висновки

Данія виділить понад $13 млн для зміцнення кіберзахисту України

Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки

"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

ЗСУ продовжать діяти для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для ліквідації терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку

Шмигаль: Є домовленість зі Словаччиною про постачання броньованих екскаваторів і машин для розмінування

Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати 589,6 млн грн бюджету Держкіно на потреби Сил оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА