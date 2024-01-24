У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Військово-транспортний літак Іл-76, що впав у Бєлгородській області РФ, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомляє "Українська правда" в середу з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі Збройних сил України.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Бєлгородській області вранці в середу Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили для обміну, і дев'ятьма росіянами – членами екіпажу та супроводом.