Події

12:16 24.01.2024

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

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У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Військово-транспортний літак Іл-76, що впав у Бєлгородській області РФ, перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомляє "Українська правда" в середу з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі Збройних сил України.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про катастрофу в Бєлгородській області вранці в середу Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими, яких нібито перевозили для обміну, і дев'ятьма росіянами – членами екіпажу та супроводом.

 

Теги: #рф #авіакатастрофа

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