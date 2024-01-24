СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу й повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії РФ.

"Посадовець входить до близького оточення путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з'єднань РФ для війни проти України. "З початку повномасштабного вторгнення рф тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб'єктах нашої держави", - зазначено в повідомленні.

Для масованих обстрілів українських населених пунктів окупанти використовують й інше озброєння цієї російської корпорації: крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 і Х-59, керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 і КАБ-1500.

"Встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення рф", - наголошують у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни). "Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його в міжнародний розшук", - зазначено в повідомленні.

Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10962