Події

00:30 24.01.2024

Бізнесмена Мазепу випустили із СІЗО під заставу

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Бізнесмена Мазепу випустили із СІЗО під заставу

Голову та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу випустили із СІЗО під заставу, повідомляє Forbes.

"Бізнесмен, власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу, повідомили Forbes у прес-службі компанії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 27 лютого з правом внесення застави голові та засновнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, проте розмір застави було зменшено до 21 млн грн, повідомляє "Суспильне".

19 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі за підозру в нелегальному заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 350 млн грн. 

Теги: #мазепа #україна #сізо #застава

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