УВКБ ООН допомогло відремонтувати понад 27,5 тис. будинків в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді разом із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та керівником Офісу генерального директорату Європейської комісії з гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення Клаудією Амарал відвідали населені пункти Київщини, щоб побачити результати й нові рішення для людей, чиї будинки були пошкоджені чи знищені внаслідок війни.

У тісній співпраці з урядом України, регіональною та місцевою владою Агентство ООН у справах біженців ООН разом із партнерами завершили ремонт понад 27,5 тис. будинків у всій країні з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, і ця кількість зростає щотижня.

Як повідомили у пресслужбі УВКБ ООН, у таких регіонах, як Київська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська та Харківська області, відбулися значні ремонтні та відновлювальні роботи, зокрема приватних будинків, а також багатоповерхових будівель, де здебільшого було замінено й оновлено вікна.

Зазначено, що УВКБ ООН залучає українських підрядників до ремонтних робіт, надає будівельні матеріали або грошові кошти для покриття витрат на ремонт і матеріали для того, щоб гарантувати ремонт, адаптований до конкретних потреб і становища родини.

Європейський Союз і Японія разом зі США - три найбільші донори реагування УВКБ ООН в Україні, чиї внески дали змогу Агентству підтримувати й допомагати постраждалим від війни найбільш нужденним людям у всій країні.

23 січня делегація відвідала Горенку й Ірпінь у супроводі голови Київської облдержадміністрації Руслана Кравченка.

Окрім довгострокових ремонтів будинків і багатоповерхових будівель, УВКБ ООН також надає матеріали для екстреного ремонту одразу після атак, як це було після нещодавніх обстрілів у Харкові, Кривому Розі й Одесі. Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав ці міста останніми днями, щоб побачити на власні очі руйнування й негайне гуманітарне реагування, надане через партнерів УВКБ ООН у тісній взаємодії з місцевою владою.

Від початку повномасштабного вторгнення понад 271 684 осіб отримали такі набори для екстреного ремонту, що дало їм змогу швидко полагодити свої будинки.

УВКБ ООН також робить внесок у державну програму "єВідновлення" та механізми доступу до житла й компенсацій для людей, чиї будинки було зруйновано, обмінюючись комплексним набором даних щодо оцінки реагування на збитки (SIDAR) й надаючи юридичні консультації, щоб допомогти людям подати заявку на компенсацію або відновити важливі майнові документи. Це відбувається в рамках нової платформи для співпраці "Україна - це Дім", започаткованої УВКБ ООН

18 січня Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що прямує до Молдови та України.