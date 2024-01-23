Події

17:09 23.01.2024

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка застрягла в київській квартирі після обстрілу, і відвезли на полігон - поліція

1 хв читати

Працівники поліції вилучили бойову частину ракети, яку після російської атаки вранці у вівторок було виявлено у квартирі житлового будинку у Святошинському районі Києва, і транспортували її з місця події для подальшого знищення в умовах полігону.

"Під час ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу у Святошинському районі столиці правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ракети Х-101 та рештки ракети, що були у квартирі мешканців будинку. Охоронці порядку оперативно евакуювали жителів та вилучили складові ракети та бойову частину й транспортували їх із місця події для подальшого знищення в умовах полігону", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва у вівторок.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару в Києві постраждали 22 людини, з них 13 госпіталізовано. Надано психологічну допомогу понад 30 громадянам.

У Святошинському районі столиці внаслідок удару пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, в іншому будинку загорілися квартири на загальній площі 30 кв. м із руйнуванням балконів з 1-го до 5-го поверху, також пошкоджено 2-поверхову будівлю спортзалу. Пошкоджено щонайменше сім автомобілів.

У Печерському районі було загоряння одноповерхової нежитлової будівлі. У Солом'янському частково зруйновано 2-поверхову будівлю спорткомплексу "Локомотив".

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили невибухлу бойову частину ракети. З будинку евакуювали мешканців.

Теги: #ракета #київ #вибухотехніки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 23.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Києві збільшилася до 22 осіб - оновлені дані

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Києві збільшилася до 22 осіб - оновлені дані

11:19 23.01.2024
Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

10:54 23.01.2024
Кількість постраждалих у Києві від ракетної атаки збільшилася до 20 осіб - Кличко

Кількість постраждалих у Києві від ракетної атаки збільшилася до 20 осіб - Кличко

09:51 23.01.2024
Росіяни завдали удару по Києву із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і балістичних ракет наземного базування - Попко

Росіяни завдали удару по Києву із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і балістичних ракет наземного базування - Попко

09:45 23.01.2024
Унаслідок ракетного удару в Києві постраждали 18 осіб, зокрема четверо дітей - Кличко

Унаслідок ракетного удару в Києві постраждали 18 осіб, зокрема четверо дітей - Кличко

09:32 23.01.2024
У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, на місці працюють правоохоронці - поліція

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, на місці працюють правоохоронці - поліція

08:49 23.01.2024
У Печерському районі Києві під час гасіння пожежі виявили постраждалого

У Печерському районі Києві під час гасіння пожежі виявили постраждалого

08:40 23.01.2024
У Києві в результаті ракетної атаки дев'ять постраждалих

У Києві в результаті ракетної атаки дев'ять постраждалих

08:24 23.01.2024
У Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку, що не здетонувала

У Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку, що не здетонувала

08:11 23.01.2024
У Солом'янському районі Києва в результаті ракетної атаки п'ятеро постраждалих - Кличко

У Солом'янському районі Києва в результаті ракетної атаки п'ятеро постраждалих - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Кількість жертв ранкових ударів по Харкову зросла до 7 осіб - прокуратура

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 млн грн - "Суспільне"

Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Кількість жертв ранкових ударів по Харкову зросла до 7 осіб - прокуратура

УВКБ ООН допомогло відремонтувати понад 27,5 тис. будинків в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

Не довіряють Верховному Суду 60% українців, пріоритетом вважають кадрове оновлення судової системи - соцопитування

Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 млн грн - "Суспільне"

"Оппенгеймер", "Барбі" і "Вбивці квіткової повні" боротимуться за "Оскар"

Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки ракетних атак РФ у Києві та Харкові

Остін закликав учасників "Рамштайну" надавати Україні ще більше допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА