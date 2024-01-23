Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка застрягла в київській квартирі після обстрілу, і відвезли на полігон - поліція

Працівники поліції вилучили бойову частину ракети, яку після російської атаки вранці у вівторок було виявлено у квартирі житлового будинку у Святошинському районі Києва, і транспортували її з місця події для подальшого знищення в умовах полігону.

"Під час ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу у Святошинському районі столиці правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину ракети Х-101 та рештки ракети, що були у квартирі мешканців будинку. Охоронці порядку оперативно евакуювали жителів та вилучили складові ракети та бойову частину й транспортували їх із місця події для подальшого знищення в умовах полігону", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва у вівторок.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару в Києві постраждали 22 людини, з них 13 госпіталізовано. Надано психологічну допомогу понад 30 громадянам.

У Святошинському районі столиці внаслідок удару пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, в іншому будинку загорілися квартири на загальній площі 30 кв. м із руйнуванням балконів з 1-го до 5-го поверху, також пошкоджено 2-поверхову будівлю спортзалу. Пошкоджено щонайменше сім автомобілів.

У Печерському районі було загоряння одноповерхової нежитлової будівлі. У Солом'янському частково зруйновано 2-поверхову будівлю спорткомплексу "Локомотив".

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили невибухлу бойову частину ракети. З будинку евакуювали мешканців.