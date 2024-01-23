Події

12:38 23.01.2024

У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води внаслідок хакерської атаки

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У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води внаслідок хакерської атаки

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго". Про це повідомляється на сайті підприємства.

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів", - зазначено в повідомленні підприємства.

У пресслужбі Львівської міськради повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго", внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів. Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

У житловому масиві Сихів проживає близько 100 тисяч осіб.

Теги: #енергетика #хакерська_атака #львівтеплоенерго

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