У Львові житловий масив залишився без опалення та гарячої води внаслідок хакерської атаки

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго". Про це повідомляється на сайті підприємства.

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів", - зазначено в повідомленні підприємства.

У пресслужбі Львівської міськради повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго", внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів. Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

У житловому масиві Сихів проживає близько 100 тисяч осіб.