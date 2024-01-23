У Харкові через атаку росіян пошкоджено обладнання "Харківобленерго", без світла 11 тис. споживачів - Міненерго

Ударами російських агресорів по Харкову у вівторок пошкоджено трансформаторні підстанції, розподільний пункт і кабельні лінії оператора системи розподілу "Харківобленерго", унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Крім цього, внаслідок обстрілів відключено споживачів у населених пунктах Харківської області. Тривають роботи з відновлення.

Водночас Міненерго уточнило, що для стабілізації тиску перекрито частину пошкодженого ударом газопроводу в Харкові.

За його інформацією, від газопостачання відключено 12 будинків, загиблих і постраждалих серед працівників газових мереж немає. Газівники працюють над усуненням пошкоджень.

Як повідомлялося з посиланням на НАК "Нафтогаз", влучення в газопровід Харкова 23 січня було наймасштабнішим цієї зими, "Газомережі" ліквідували аварію, що сталася через це, зупинили пожежу, тривають відновлювальні роботи.