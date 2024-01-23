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08:09 23.01.2024

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 22 танки, 59 бронемашин і 51 артсистему

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 22 танки, 59 бронемашин і 51 артсистему

Сили оборони за добу знищили 960 окупантів, 22 танки, 59 бронемашин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 77 одиниць авто і спецтехніки, повідомив про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 377820 (+960) осіб, танків - 6214 (+22) од, бойових броньованих машин - 11548 (+59) од, артилерійських систем - 8947 (+51) од, РСЗВ - 970 (+2) од, засоби ППО - 657 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+0), крилаті ракети - 1820 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11956 (+65) од, спеціальної техніки - 1409 (+12)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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