Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів зброї вісім громад Сумської області, інформувала обласна військова адміністрація станом на 21:00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Серединно-Будська, Спасська громади", - вказується в повідомленні.

За даними ОВА, по території Великописарівської громади ворог гатив з артилерії (28 вибухів), мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ і АГС (39 вибухів). Крім того, здійснено скидання ВОГ за допомогою БПЛА (4 вибухи) та влучання дронів типу "FPV" (2 вибухи).

У Білопільській громаді відбулося влучання дрона типу "FPV" (3 вибухи), обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (24 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксовано скидання ВОГ за допомогою БПЛА (6 вибухів) і мінометний обстріл (4 вибухи).

З артилерії окупанти вдарили по Юнаківській (8 вибухів) і Свеській (3 вибухи) громадах. Крім того, по Свеській громаді скинули 2 міни.

Із мінометів росіяни обстріляли громади: Хотинську (25 вибухів), Серединно-Будську (8 вибухів) та Есманську (9 мін), там же було зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.