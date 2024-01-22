На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про множинне громадянство

На сайті Ради з'явився текст документа про множинне громадянство, який подав президент Зеленський, повідомляє в понеділок увечері "Українська правда".

Зокрема, законопроект пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов'язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України

актуалізує категорію людей, які не можуть отримати українське громадянство з урахуванням рівня загрози національній безпеці

переглядає підстави для втрати громадянства України

уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства

врегульовує питання можливості подання паспортного документа, термін дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять або проходили військову службу

унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 22 січня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про множинне громадянство".