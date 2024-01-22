Події

23:49 22.01.2024

На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про множинне громадянство

1 хв читати
На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про множинне громадянство

На сайті Ради з'явився текст документа про множинне громадянство, який подав президент Зеленський, повідомляє в понеділок увечері "Українська правда".

Зокрема, законопроект пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов'язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України

актуалізує категорію людей, які не можуть отримати українське громадянство з урахуванням рівня загрози національній безпеці

переглядає підстави для втрати громадянства України

уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства

врегульовує питання можливості подання паспортного документа, термін дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять або проходили військову службу

унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 22 січня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про множинне громадянство".

Теги: #законопроект #україна #громадянство #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:32 22.01.2024
Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на одне із сіл Милівської громади

Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на одне із сіл Милівської громади

22:43 22.01.2024
Суд залишив Коломойського до 2 березня під вартою

Суд залишив Коломойського до 2 березня під вартою

22:34 22.01.2024
Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень

Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень

11:56 22.01.2024
Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

10:12 22.01.2024
Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

10:11 22.01.2024
Україна у відносинах із Китаєм готова до вирішення питань, що дісталися з минулого - Єрмак

Україна у відносинах із Китаєм готова до вирішення питань, що дісталися з минулого - Єрмак

09:43 22.01.2024
Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців

02:22 22.01.2024
Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

01:20 22.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

23:24 21.01.2024
Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

Боррель у лютому відвідає Україну

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

ОСТАННЄ

США і Велика Британія завдають нових ударів по хуситах

Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

У Краснопавлівці на Харківщині три людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з бойовими діями

"ArcelorMittal Кривий Ріг" у День Соборності України відкрив пам'ятник воїнам-працівникам підприємства

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми районах зосередження противника

Росіяни завдали двох ракетних і 41 авіаційного удару по території України

За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА