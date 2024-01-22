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22:34 22.01.2024

Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень

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Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень

Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень, повідомляє в понеділок увечері "Суспільне".

Він є одним із п'яти підозрюваних, як і його батько, Ігор Гринкевич, у рамках справи про постачання одягу для ЗСУ.

Повідомляється, що прокуратура просила про заставу в розмірі 500 мільйонів гривень. Серед ризиків прокурори називали те, що він може переховуватися, знищувати документи і впливати на свідків.

Гринкевич стверджує, що не мав наміру перетинати кордон, а в Одесі перебував у власних справах. Стверджує, що особисто підозру йому не вручали, а зв'язку не було, бо під час обшуків забрали всі його телефони. Так само він відкидає звинувачення в невиконанні контрактів і постачанні ЗСУ неякісного одягу, ідеться в повідомленні "Суспільного" в Телеграм.

Раніше повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань у понеділок вранці затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

"Четверо фігурантів зараз перебувають під вартою. П'ятий сьогодні вранці був затриманий в Одесі під час спроби організації незаконного перетину державного кордону", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін на брифінгу в понеділок, не уточнивши імені затриманого.

Водночас генпрокурор уточнив, що ця людина була раніше оголошена в розшук.

Як повідомлялося, 17 січня ДБР повідомило про підозру одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України - львівському бізнесмену Ігореві Гринкевичу та чотирьом іншим учасникам злочинної групи, викритим на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Їх підозрюють у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст.255 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. До виконання замовлень було залучено підконтрольні бізнесменові підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мають належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

Теги: #суд #україна #гринкевич

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