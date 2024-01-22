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20:00 22.01.2024

Російські війська відновили активне застосування авіації на таврійському напрямку

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Російські окупаційні сили після двох днів затишшя відновили масовані авіаційні удари в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" та завдали 18 авіаударів за добу, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Зараз, після двох днів затишшя, ворог відновив бойову роботу своєї авіації і завдав 18 авіаударів за добу. Це були керовані авіабомби... Також зафіксовано кілька атак із вертольотів КА-52", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

За його словами, на авдіївському напрямку, де обстановка залишається дуже напруженою, загалом втрати ворога зберігаються на попередньому рівні: 200-300 осіб убитими й пораненими, "іноді до 400 доходить". Водночас, як зазначив Штупун, "ворог більше не застосовує стратегію наступу великими колонами, як це було раніше, оскільки зрозумів, що такі наступи - це втрати 60-80% бойового складу".

За його словами, зараз ворог техніку застосовує лише періодично. "Наприклад, один-два дні йде піхота - ведеться розвідка боєм, виявляються слабкі місця, потім робляться висновки і застосовується техніка і сили на одному з напрямків. Але її небагато, 2-3 танки і до 5 БМП або БТР, які везуть десант".

 

 

Теги: #фронт #таврійський_напрямок

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