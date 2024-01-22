Китайська будкомпанія перерахувала майже 500 млн грн Держагентству відновлення та МБРР за рішенням суду

Міністерство юстиції України повідомило про перерахування китайською будівельною компанією майже 500 млн грн гарантійних коштів на рахунки Державного агентства з відновлення і розвитку інфраструктури та Міжнародного банку реконструкції та розвитку за рішенням суду.

"17 січня 2024 року грошові кошти загальним розміром майже півмільярда гривень у доларовому еквіваленті були перераховані Банком Китаю на рахунок Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України та на рахунок Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Справу закрито", - наводяться в пресрелізі слова заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої.

За даними Мін'юсту, у жовтні 2023 року суд відмовив китайській Xinjiang Communications Construction Group у задоволенні трьох апеляцій у справі щодо невиконання контракту і визнав чинним рішення суду першої інстанції, який підтвердив наявність в української сторони абсолютного імунітету. 19 грудня 2023 року суд також скасував три ухвали про забезпечення позову, розблокувавши виплату Держагентству гарантійних коштів.

Як повідомлялося, контракти між "Укравтодором" (зараз - Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури) та китайською держкомпанією Xinjiang Communications Construction Group на ремонтні роботи на автодорозі М-12 і реконструкцію та капремонт М-03 було укладено 2017 року. Договори були забезпечені гарантіями підрядника в Bank of China на суму $8,5 млн, а також гарантією повернення авансу за одним контрактом на $3,85 млн.

Пізніше, у 2018 і 2019 роках, "Укравтодор" розірвав контракти з компанією через невиконання графіка робіт і неналежне утримання ділянки дороги, що призвело до її аварійності. Після розірвання контрактів підрядник мав повернути "Укравтодору" гарантійні кошти розміром $8,5 млн, а також $3,85 млн - Світовому банку.