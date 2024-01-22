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16:03 22.01.2024

Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

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Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

Сьогодні в Україні вирішується доля вільного світу, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу в Києві в понеділок.

"В Україні вирішується доля вільного світу. Це захист незалежності й територіальної цілісності від російського агресора. Але це і трагічний фрагмент конфронтації добра зі злом", - сказав він.

"Ніхто у світі не може вдавати, що не бачить, що в Україні добро бореться зі злом. Не тільки держава, на яку напали з агресором, а й добро зі злом... Сьогодні Україна на своїх плечах несе питання безпеки всього європейського континенту. Сьогодні Україна платить велику ціну за цінності, які є фундаментом вільного світу", - заявив Туск.

За його словами, "ми знайшли спільну мову з паном президентом у справі ролі Польщі, яка намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу, щоб повне членство України в ЄС швидко стало фактом".

"Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану президенту, що Польща долучилася сьогодні до декларації групи G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави, держави вільного світу при підтримці України та максималізації безпеки України", - сказав він.

Туск наголосив, що "у моїй делегації є також пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим із відновлення України. Ми будемо хотіти дуже активно долучатися не тільки до допомоги Україні, а й до відновлення".

"Ми говорили також і фіналізуватимемо бесіди про спільні інвестиції у виробництво зброї та амуніції. Інвестуватимемо у фірми в Польщі та Україні, які працюватимуть заради збільшення оборонних спроможностей і України, і Польщі, всієї Європи", - сказав Туск.

Говорячи про ситуацію на кордоні, Туск зазначив, що "ми шукатимемо насамперед практичних рішень". "Можливо, не будуть потрібні для цього міжнародні інституції. Між друзями іноді у двосторонньому порядку можна знайти рішення", - сказав польський прем'єр.

Теги: #польща #туск

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