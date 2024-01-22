Черкаська облорганізація ТЧХУ надає тимчасово переміщеним особам обладнання для опалення будинків без газу

Представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжують передавати сім'ям внутрішньо переміщених осіб буржуйки для опалення осель у рамках проєкту "Стратегія підготовки до зимового періоду".

"Щотижня команда спеціалістів та волонтерів відвідує один з районів Черкаської області для надання підтримки - буржуйок з додатковими комплектами для безпеки (вогнегасником, сокирою та сигналізатором диму) для опалення будинків родин внутрішньо переміщених осіб", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Насамперед буржуйки надаються домоволодінням, у яких відсутнє газопостачання.

"Нещодавно команда надала буржуйки в м. Золотоноша 40 сім'ям Золотоніської громади", - розповіли в ТЧХУ.

Напрям "Стратегія підготовки до зимового періоду" Черкаська обласна організація ТЧХУ реалізує за підтримки Канадського Червоного Хреста (Canadian Red Cross).