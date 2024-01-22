Події

14:02 22.01.2024

Черкаська облорганізація ТЧХУ надає тимчасово переміщеним особам обладнання для опалення будинків без газу

1 хв читати
Черкаська облорганізація ТЧХУ надає тимчасово переміщеним особам обладнання для опалення будинків без газу

Представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжують передавати сім'ям внутрішньо переміщених осіб буржуйки для опалення осель у рамках проєкту "Стратегія підготовки до зимового періоду".

"Щотижня команда спеціалістів та волонтерів відвідує один з районів Черкаської області для надання підтримки - буржуйок з додатковими комплектами для безпеки (вогнегасником, сокирою та сигналізатором диму) для опалення будинків родин внутрішньо переміщених осіб", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Насамперед буржуйки надаються домоволодінням, у яких відсутнє газопостачання.

"Нещодавно команда надала буржуйки в м. Золотоноша 40 сім'ям Золотоніської громади", - розповіли в ТЧХУ.

Напрям "Стратегія підготовки до зимового періоду" Черкаська обласна організація ТЧХУ реалізує за підтримки Канадського Червоного Хреста (Canadian Red Cross).

 

Теги: #гумдопомога #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 19.01.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від підвищення рівня води в Чернігівській області

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від підвищення рівня води в Чернігівській області

13:12 17.01.2024
Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

11:39 15.01.2024
ТЧХУ проведе тренінг про викладання міжнародного гумправа в умовах війни

ТЧХУ проведе тренінг про викладання міжнародного гумправа в умовах війни

10:29 12.01.2024
Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

11:40 11.01.2024
ТЧХУ та Мінкультури підписали Меморандум про співпрацю щодо програми ментального здоров'я "Ти як?"

ТЧХУ та Мінкультури підписали Меморандум про співпрацю щодо програми ментального здоров'я "Ти як?"

14:09 09.01.2024
Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

10:52 09.01.2024
Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі

Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі

12:07 07.01.2024
Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

13:07 05.01.2024
ТЧХУ відкрило соляну кімнату в м. Корець Рівненської області

ТЧХУ відкрило соляну кімнату в м. Корець Рівненської області

14:06 04.01.2024
Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПАРЄ обрала нового президента

Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

ДБР затримало в Одесі сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ

Єрмак: Проведення Саміту миру - абсолютно реальна домовленість

У Росії мало інструментів протистояти конфіскації заморожених на Заході активів - Єрмак

ОСТАННЄ

Волонтери опублікували найповніший відкритий список об’єктів культурної спадщини України

До програми Берлінського кінофестивалю увійшли 20 картин

СБУ затримала чотирьох ворожих агітаторів, серед яких тіктокер з Одеси

Кулеба: Україна розраховує на швидкі кроки вже у І півріччі 2024 року для практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС

Близько 75 тис. французів вийшли на акції проти закону про імміграцію

ПАРЄ в четвер за онлайн-участі Зеленської проведе дебати про становище українських дітей

В окупованому Севастополі через рясні опади зникло водопостачання

Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

У Бериславі окупанти скинули з дрона вибухівку, загинув чоловік - голова ОВА

ПАРЄ обрала нового президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА