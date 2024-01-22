Директор ДБР: Міноборони є потерпілою стороною у справі Гринкевичів, можливу причетність чиновників міністерства перевіряють

Міністерство оборони України визнано потерпілою стороною у справі про закупівлю неякісного одягу для Збройних сил України.

На брифінгу в понеділок у Києві директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов розповів, що в кримінальному провадженні про закупівлю неякісного одягу для військових повідомлено про підозру п'ятьом особам, які були причетні до підписання контрактів. "Це бізнесмени (Гринкевичі - ІФ). Слідство лише на початковій стадії, тому вивчатимемо весь ланцюжок", - сказав він.

Директор ДБР зазначив, що слідство має повну комунікацію з Міністерством оборони та міністром у цій справі.

"Міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною в цьому кримінальному провадженні. Що стосується притягнення до відповідальності конкретних посадовців - це питання ще в роботі у слідства та прокурорів", - сказав Сухачов, відповідаючи на запитання щодо ймовірності притягнення посадовців Міністерства оборони до відповідальності в рамках цієї справи.