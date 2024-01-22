Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який прибув із візитом до Києва, заявив, що для нього дуже важливо створити відчуття, що Польща є найнадійнішим і найстабільнішим союзником України в боротьбі з російською агресією.

"Прем'єр Дональд Туск під час візиту до Києва: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща є найнадійнішим, найстабільнішим союзником України в цьому смертельному зіткненні зі злом", - ідеться в повідомленні на сторінці канцелярії прем'єра Польщі в мережі Х.

Туск також наголосив, що немає нічого важливішого, ніж підтримка України в її військових зусиллях проти російської агресії. "Це абсолютно номер один", - заявив він.

"Нам належить обговорити багато двосторонніх питань, інтереси. Є деякі конфлікти інтересів, ми це добре знаємо і говоритимемо про це, не лише в дусі дружби, що очевидно, а з настроєм на якнайшвидше вирішення цих проблем, а не на продовження або збільшення їх", - наводить слова Туска його канцелярія.

Як повідомлялося, у понеділок уранці до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.