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11:21 22.01.2024

У голосуванні за склад журі нацвідбору "Євробачення-2024" перемогли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець

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У голосуванні за склад членів журі національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" перемогли артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Джамала і лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Із 15 до 22 січня в "Дії" відбувалось опитування за членів національного відбору конкурсу 2024 року, у якому взяв участь 720 тис. 841 українець. За результатами голосування артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) набрав 43,79% голосів, співачка Джамала - 23,62% і лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець - 12,42% голосів.

Членами журі нацвідбору "Євробачення-2023" були лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала і фронтвумен гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна.

68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" відбудеться на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня, фінал нацвідбору - 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту.

Теги: #євробачення #журі

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