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10:12 22.01.2024

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

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Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Підтримка України з боку США не змінилася, хоча передвиборча ситуація чинить свій вплив, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На сьогодні ми маємо повну підтримку з боку обох партій Конгресу. Наголошую, що я двічі у Вашингтоні зустрічався зі спікером Палати представників. Потім ці зустрічі ми провели разом із президентом Зеленським. Ми повернулися з позитивними відчуттями. Ми не маємо відчуття, що якось змінилася підтримка Сполучених Штатів стосовно України", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Але, безперечно, вони (США - ІФ-У) вже вступили в період президентських виборів. Вони мають свої внутрішні явища, але ставлення до нас не змінилося. І мені здається, що дуже високий, як і раніше, рівень підтримки від них", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про вплив на позицію республіканців точки зору Дональда Трампа, Єрмак сказав, що "дуже важливо розділяти передвиборчу риторику і конкретні кроки. Але ми точно знаємо про позицію американців, а будь-який уряд, будь-які політичні лідери завжди орієнтуються на думку свого народу. Рівень підтримки американського народу дуже високий".

Теги: #сша #україна #підтримка

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