Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території РФ"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав у понеділок указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - написав Зеленський у своєму привітанні українців із Днем Соборності, оприлюдненому на його офіційному сайті в понеділок.