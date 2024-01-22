Події

09:29 22.01.2024

Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території РФ"

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Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території РФ"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав у понеділок указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - написав Зеленський у своєму привітанні українців із Днем Соборності, оприлюдненому на його офіційному сайті в понеділок. 

Теги: #указ #території

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