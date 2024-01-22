Над Дніпропетровською областю вночі збили три "шахеди", через уламки виникла пожежа на підприємстві, без постраждалих

Над Дніпропетровською областю вночі збили 3 "шахеди", через уламки виникла пожежа на підприємстві, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Вночі захисники неба знищили над областю 3 безпілотники. Шахеди збили в Дніпровському районі. Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджено будівлю. Ніхто не постраждав", - написав він у телеграм-каналі.

Також Лисак повідомив про продовження ворожих обстрілів Нікопольського району.

"Увечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру. Там також - без загиблих і постраждалих", - уточнив очільник Дніпропетровщини.