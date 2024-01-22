Силами ППО вночі знищено вісім із восьми "шахедів", переважно в південних областях

Силами ППО вночі знищено 8 із 8 "Шахедів", переважно на півдні України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в понеділок уранці.

"У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - написано в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що всі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.