Війська РФ обстріляли Мар'їнську громаду, загинув місцевий житель, ще один дістав поранення

Війська РФ обстріляли Мар'їнську громаду, один місцевий житель загинув, ще один - поранений, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у неділю ввечері.

"Нові жертви російської армії - цього разу в Мар'їнській громаді. Росіяни обстріляли Красногорівку з Градів і гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний - отримав поранення", - написав він у телеграм-каналі.

"Пораненого доставили в лікарню - він отримує необхідну медичну допомогу", - додав Філашкін.

Голова ОВА також закликав місцевих жителів евакуюватися.