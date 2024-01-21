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18:50 21.01.2024

Окупанти вивели в Чорне море ще один носій "Калібрів" - Сили оборони півдня

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Окупанти вивели в Чорне море ще один носій "Калібрів" - Сили оборони півдня

Російські окупанти вивели на чергування в Чорному морі ще один ракетоносій ракет "Калібр", повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України в неділю ввечері.

"До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів". Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно!" - йдеться в повідомленні.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, вранці в неділю на бойовому чергуванні в Чорному морі було вісім бойових кораблів російських окупантів, із них один носій "Калібрів", в Азовському морі - один корабель, не ракетоносій.

https://t.me/SJTF_Odes/5530

Теги: #чорне_море #калібр

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