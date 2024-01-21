Події

13:58 21.01.2024

Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

1 хв читати
Зеленський не бачить необхідності мобілізувати 500 тис. осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить необхідності в мобілізації 500 тис. осіб.

"Я особисто наразі поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені зараз хочеться відповісти і комусь сподобатися", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Я сьогодні поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати", - додав Зеленський.

Теги: #мобілізація #потреби #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 21.01.2024
Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

13:07 21.01.2024
Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

19:05 20.01.2024
Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

Системою безпекових гарантій ми реанімуємо міжнародне право

23:37 19.01.2024
Зеленський знову запросив Трампа в Україну

Зеленський знову запросив Трампа в Україну

15:22 19.01.2024
Зеленський про розмову з прем'єром Албанії: Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру

Зеленський про розмову з прем'єром Албанії: Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру

20:25 18.01.2024
Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

15:17 18.01.2024
Умєров: Дефіцит боєприпасів і снарядний голод - актуальна проблема, з якою стикаються ЗСУ

Умєров: Дефіцит боєприпасів і снарядний голод - актуальна проблема, з якою стикаються ЗСУ

15:09 18.01.2024
Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

16:53 17.01.2024
Зеленський: Що робитиме Трамп, якщо Путін після України не зупиниться?

Зеленський: Що робитиме Трамп, якщо Путін після України не зупиниться?

16:18 17.01.2024
Російські активи може бути використано на відновлення України - Зеленський

Російські активи може бути використано на відновлення України - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

ОСТАННЄ

Росіяни активізували наступальні дії, але зазнають більше втрат - британська розвідка

Командувач ОСГВ "Таврія": ворог перегруповується, ми готуємося до збільшення його активності

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

На Харківщині внаслідок ворожого артобстрілу загинув мирний житель - ОВА

Просування росіян під Крохмальним тимчасове, підрозділи відійшли на підготовлені позиції - Сухопутні війська ЗСУ

У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА