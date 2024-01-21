Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

Сили оборони за добу ліквідували 760 окупантів, 10 танків, 11 бронемашин, 7 артсистем, 2 БПЛА, а також 17 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 376030 (+760) осіб, танків - 6181 (+10) од, бойових броньованих машин - 11466 (+11) од, артилерійських систем - 8875 (+7) од, РСЗВ - 968 (+1) од, засоби ППО - 655 (+1) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6936 (+2), крилаті ракети - 1818 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11862 (+14) од, спеціальна техніка - 1392 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.