Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад, передає Reuters.

Анонімне джерело повідомило, що початкові повідомлення говорили про те, що базу вразили балістичні ракети, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.

За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.