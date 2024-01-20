Події

21:31 20.01.2024

Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

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Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад, передає Reuters.

Анонімне джерело повідомило, що початкові повідомлення говорили про те, що базу вразили балістичні ракети, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.

За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

 

 

 

Теги: #сша #ірак #обстріл #авіабаза

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