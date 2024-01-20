Перетини кордону України на в'їзд і виїзд вирівнялися після свят

Кількість перетинів кордону України з 13 до 19 січня по завершенню всіх новорічних свят упала на 14,8% порівняно з попереднім тижнем - до 432 тис., а потоки на в'їзд і виїзд вирівнялися: різниця між ними на третій тиждень нового року становила лише 2 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, якщо в останні два тижні минулого року в Україну за два тижні в'їхало на 46 тис. більше, ніж виїхало, то в перші два тижні нового року ситуація змінилася на протилежну: перетин на виїзд перевищив перетин на в'їзд сумарно на 76 тис.

Кількість оформлених транспортних засобів у третій тиждень року залишилася на рівні 100 тис., тоді як з гуманітарними вантажами збільшилася до 552 з 429 тижнем раніше.

Статистика прикордонної служби Польщі також підтверджує вирівнювання потоків на в'їзд і виїзд з України після свят: у третій тиждень року різниця між ними впала до 1,4 тис., тоді як за два попередні тижні чистий відтік з України становив 56,1 тис., а двом передноворічним тижням йому передував чистий приплив в Україну 47,3 тис.

Сумарний пасажиропотік через польський кордон знизився в третій тиждень року на 16,4%.

Загалом від початку війни до 19 січня 2024 року до Польщі з України прибуло 18,61 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 16,78 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд, за даними Держприкордонслужби, на 16 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювали в 5,939 млн, а загалом у світі - в 6,343 млн.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетин західного кордону України, тис. осіб:

Дата з України зокрема в Польщу в Україну зокрема, українці Кількість авто, тис. гуманіт. авто 19.01 30 20 28 24 15 63 18.01 30 19 26 23 15 60 17.01 31 19 29 26 16 63 16.01 26 15 24 21 12 72 15.01 29 19 33 30 13 49 14.01 32 21 39 36 14 64 13.01 37 24 38 35 15 58 12.01 37 23 30 28 14 40 11.01 37 24 30 27 15 62 10.01 37 23 30 28 14 64 09.01 38 24 30 27 14 25 08.01 39 26 34 32 13 20 07.01 43 30 36 34 14 63 06.01 47 33 39 35 16 66

Дані: Держприкордонслужба