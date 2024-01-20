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20:33 20.01.2024

Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини в разі постачання ракет в Україну

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Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини в разі постачання ракет в Україну

Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова в короткі терміни поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх в Україну, заявив компанії Taurus Systems Йоахім Кнопф.

"Ми можемо в найкоротші терміни приступити до нового виробництва Taurus, інтеграції платформи і доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо надання Україні Німеччиною далекобійних ракет Taurus тривають.

 

 

 

Теги: #запаси #німеччина #taurus #поповнення

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