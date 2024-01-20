У США заарештували бізнесмена за підозрою в експорті мікросхем до РФ

У США заарештували бізнесмена, який в обхід санкцій постачав до Росії американські мікросхеми та іншу високотехнологічну продукцію, йому загрожує до 20 років ув'язнення, повідомили в Міністерстві юстиції США.

Зазначається, що 66-річний Ілля Кан, який є громадянином США, Ізраїлю та Росії, постачав товари подвійного призначення науково-виробничому центру "Електронні обчислювально-інформаційні системи" (НВЦ "ЕЛВІС"), що є одним із провідних центрів проєктування мікросхем у Росії. Центр, зі свого боку, співпрацює з багатьма іншими компаніями, які перебувають під американськими санкціями.

Бізнесмен, як стверджують у Мін'юсті США, постачав технології російській компанії задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і не переставав займатися цим, поки його не затримали.

Як показало розслідування, Кан відправив до Росії тисячі мікроконтролерів, мережевих плат і радіочастотний передавач. Робив він це через дві свої американські компанії - Senesys Incorporated і Sensor Design Association, які займаються розробкою програмного забезпечення у сфері безпеки.

Як повідомляється, Кан для обходу санкцій користувався послугами гонконгської судноплавної компанії. Коли закуповувати заборонені до експорту товари в США стало важко, він продовжував постачати НВЦ "ЕЛВІС" напівпровідники тайванського виробництва. Після того, як тайванська компанія відмовилася продавати їх для Росії, Кан розробив план із постачання компонентів у США, щоб потім реекспортувати їх до Москви.

Кан також використовував Гонконг та інші місця по всьому світу як перевалочні пункти, щоб обійти експортні закони і правила США і приховати російських кінцевих споживачів.

У разі визнання Кана винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення.

Розслідуванням справи займаються ФБР і нью-йоркське відділення Міністерства торгівлі.