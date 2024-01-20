Події

13:52 20.01.2024

У неділю в Україні очікується невеликий сніг

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У неділю в Україні очікується невеликий сніг

У неділю, 21 січня, в Україні очікується невеликий (вночі в північних областях помірний) сніг, вдень - у західних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 22 січня, в Україні без опадів; 23 січня у західних, вдень у північних та місцями центральних областях помірний сніг.

21 січня вночі в західних областях, 22-23 січня в Карпатах подекуди пориви вітру 15-20 м/с; 22 січня вночі та вранці в північно-східній частині та на Закарпатті місцями туман, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 3-11° морозу, у Карпатах, 22 січня і в північно-східній частині 10-15° морозу, вдень 0-6° морозу, у південній частині, на Закарпатті, 22 січня в Україні від 3° морозу до 4° тепла.

 

Теги: #погода #укргідрометцентр

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