За добу окупанти не завдали жодного авіаудару - Тарнавський

Після тижня значної активності російської авіації, за останню добу окупанти не завдали жодного авіаудару, штурмові та наступальні дії ворог акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці Донецької області, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Після тижня значної активності ворожої авіації, за останні 24 години, станом на 6.00 годину ранку, російські окупанти не завдали жодного авіаудару. Натомість здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донецькій області та продовжують активно застосовувати артилерію. Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважно це атаки піхотою, майже без задіяння бронетехніки", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в суботу.

За добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень і вчинив 592 артобстріли. Окрім цього, окупанти здійснили одну неуспішну спробу покращити тактичне положення південніше Золотої Ниви Донецької області, а на Запорізькому напрямку їх було 3 - західніше Вербового.

Загальні втрати ворога становили 356 осіб та 13 одиниць військової техніки, зокрема, 2 артсистеми, 3 БпЛА, 3 автомобілі та 5 одиниць спецтехніки.