Події

11:56 20.01.2024

Російські сили використовують артилерійські снаряди швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база - ISW

1 хв читати
Російські сили використовують артилерійські снаряди швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база - ISW

Російські збройні сили через значну втрату техніки під час невдалих наступальних операцій на сході України використовують артилерійські боєприпаси набагато швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 січня.

"Російські сили нещодавно витратили значну кількість техніки під час невдалих наступальних операцій на сході України і наразі споживають артилерійські боєприпаси набагато швидше, ніж може виробити поступово мобілізована російська оборонна промислова база", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті інституту.

У ISW вважають, що ворожі сили зможуть проводити регулярні ротації на оперативному рівні, однак окупанти навряд чи зможуть швидко створити оперативні резерви.

Водночас українські офіційні особи наголошують, що ворожі війська направляють новостворену зброю та боєприпаси на фронт для негайного використання, а не для поповнення запасів для майбутніх операцій.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 20.01.2024
За добу окупанти не завдали жодного авіаудару - Тарнавський

За добу окупанти не завдали жодного авіаудару - Тарнавський

20:18 19.01.2024
Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

19:37 19.01.2024
ЗСУ за добу завдали ударів по місцю скупчення окупантів і двом артзасобам - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу завдали ударів по місцю скупчення окупантів і двом артзасобам - Генштаб ЗСУ

12:52 19.01.2024
РФ тримає угруповання в 20 тис. військовослужбовців біля північного кордону України - Наєв

РФ тримає угруповання в 20 тис. військовослужбовців біля північного кордону України - Наєв

08:32 19.01.2024
На авдіївському напрямку армія РФ втратила понад 40 бронемашин за останні три дні

На авдіївському напрямку армія РФ втратила понад 40 бронемашин за останні три дні

09:43 18.01.2024
Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

21:12 17.01.2024
Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

Глава Генштабу Ізраїлю заявив про зростання ймовірності початку військової операції в Лівані

17:20 17.01.2024
Заступник голови ГУР України: Бойові дії триватимуть, ми не можемо допустити втрату території своєю бездіяльністю

Заступник голови ГУР України: Бойові дії триватимуть, ми не можемо допустити втрату території своєю бездіяльністю

17:06 17.01.2024
У РФ на сьогодні недостатньо резерву, щоб одночасно проводити потужні стратегічні наступальні операції - Скібіцький

У РФ на сьогодні недостатньо резерву, щоб одночасно проводити потужні стратегічні наступальні операції - Скібіцький

10:16 17.01.2024
Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

Операції авіації окупантів у районі Азовського моря скорочуються після знищення російського А-50 - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

ОСТАННЄ

Корабель Crew Dragon із туристами на борту зістикувався з МКС - NASA

У Києві автомобіль зіткнувся з маршруткою, загинула 1 людина, ще одна травмована - поліція

Мінкультури запрошує культурно-мистецьку спільноту до обговорення критеріїв відбору кандидатів від міністерства до наглядової ради УКФ

Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

Вночі на Черкащині ППО знищила 1 БпЛА, без наслідків - голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

Уночі над Миколаївською областю ППО знищила 1 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік

Над Одеською областю вночі ППО знищила 1 ударний БпЛА - голова ОВА

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА