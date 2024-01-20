Російські сили використовують артилерійські снаряди швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база - ISW

Російські збройні сили через значну втрату техніки під час невдалих наступальних операцій на сході України використовують артилерійські боєприпаси набагато швидше, ніж може виробити їхня оборонна промислова база, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 січня.

"Російські сили нещодавно витратили значну кількість техніки під час невдалих наступальних операцій на сході України і наразі споживають артилерійські боєприпаси набагато швидше, ніж може виробити поступово мобілізована російська оборонна промислова база", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті інституту.

У ISW вважають, що ворожі сили зможуть проводити регулярні ротації на оперативному рівні, однак окупанти навряд чи зможуть швидко створити оперативні резерви.

Водночас українські офіційні особи наголошують, що ворожі війська направляють новостворену зброю та боєприпаси на фронт для негайного використання, а не для поповнення запасів для майбутніх операцій.